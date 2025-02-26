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انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

11:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار البحرينى: 132.64 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش ، و134.38 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.74 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 71.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 163.07 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 164.14 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.38 للشراء و 36.45 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحرينى
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