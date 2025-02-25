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اتفاقية بين بيت التمويل الكويتي مع "السويدي للمرافق" لتمويل أنظمة الطاقة بالمجمعات السكنية

01:43 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

بنك بيت التمويل الكويتي

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كتبت- منال المصري:

نجحت إدارة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال بقطاع الائتمان والتسويق ببنك بيت التمويل الكويتي – مصر في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة السويدي للمرافق، لتركيب عدادات الطاقة الذكية لمالكي الوحدات السكنية بالمجمعات السكنية التي تقوم شركة السويدي بإدخال المرافق لها مما يؤدي إلى تيسير لعملاء الشركة وكذا سهولة الإجراءات والمتطلبات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن البنك سيقوم بتوفير تمويل مستدام متوافق مع الشريعة الإسلامية مرن لعملاء الشركة لتركيب عدادات الطاقة الذكية وكذا زيادة أصول البنك واستقطاب قاعدة عملاء جدد.

وأضاف البيان أن اتفاقية التعاون المشترك التي قام بها البنك والشركة هي الأولى من نوعها، وتمثل خطوة مهمة لتشجيع إبرام اتفاقيات مماثلة وتمثل مبادرة اتفاقية التعاون المشترك تعزيز وتشجيع لبروتوكولات مستقبلية مستدامة.

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السويدي للمرافق بيت التمويل الكويتي المجمعات السكنية
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