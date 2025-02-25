صافي أرباح المصرف المتحد 60% إلى 2.73 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد ارتفاع صافي الأرباح 60% خلال 2024 إلى نحو 2.73 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه قبل عام.

وأوضح في بيان له اليوم بالبورصة أن هامش الفوائد ارتفع 50% خلال 2024 إلى نحو 4.65 مليار جنيه مقابل نحو 3.1 مليار جنيه قبل عام.

وأضاف أن إجمالي الودائع زاد 25% خلال 2024 إلى نحو 62.81 مليار جنيه مقابل نحو 50.35 مليار جنيه قبل عام.

وأشار المصرف المتحد إلى أن إجمالي القروض ارتفع 16% خلال 2024 إلى نحو 31.18 مليار جنيه مقابل نحو 26.81 مليار جنيه قبل عام.

وسيتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 825 مليون جنيه بواقع (75 قرشا لكل سهم)، وفق البيان.

نجح المصرف المتحد في طرح 30% من إجمالي رأس ماله بالبورصة المصرية بقيمة 4.57 مليار جنيه.

وبعد تنفيذ عملية الطرح لا يزال البنك المركزي يحتفظ بالحصة الأكبر في رأس مال المصرف المتحد.