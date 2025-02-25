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الدولار بـ50.55 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-2-2025

04:32 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2025، وهي كالآتي:

- الدولار: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 52.84 جنيه للشراء، و53.32 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: 63.75 جنيه للشراء، و64.27 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: 163.14 جنيه للشراء، و164.20 جنيه للبيع.

- الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

- الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

- سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

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