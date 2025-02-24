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المواعيد الرسمية لعمل البنوك في رمضان

05:08 م الإثنين 24 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل الرسمية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر رمضان بعد تعديلها.

وبحسب بيان المركزي، فإن مواعيد العمل الرسمية للموظفين ستكون من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.

أما بالنسبة للجمهور ستكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

قبل القرار تكون مواعيد العمل الرسمية بالبنوك للجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا، أما الموظفين من 8 صباحا إلى 4 عصرا.

يعمل تحت رقابة البنك المركزي المصري 36 بنكا بين بنوك حكومية وخاصة وخليجية وأجنبية.

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