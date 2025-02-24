بدعم إجراءات مارس.. قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2024

قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2024

كتبت- منال المصري:

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025 ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023)، وفق بيان البنك المركزي.

وأوضح أن التحويلات شهدت خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).

وعزا البنك المركزي زيادة التحويلات للعاملين بالخارج إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس الماضي الذي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

عزز تحرير سعر الصرف من القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وعودة تحويلات المصريين للعاملين بالخارج إلى منابعها بالبنوك والصرافات واستئناف قرض صندوق الدول بقيمة 8 مليارات دولار.

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