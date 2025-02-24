المركزي: تدفقات غير مسبوقة من تحويلات المصريين بالخارج في ديسمبر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023) وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، بفضل الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.

على أساس شهري، أوضح المركزي المركزي في بيانه اليوم، أن التحويلات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 24.5% مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي.

وبعد اختفاء السوق السوداء عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مواردها الرسمية بالبنوك والصرافات بعد تراجعه خلال عامي 2023 و2024 بنحو 30% خلال العام المالي 2022-2023.