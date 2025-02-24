مجموعة البركة تحقق أعلى إجمالي صافي للدخل بتاريخها بـ 309 مليون دولار في 2024

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة بنك البركة تحقيق مستوى قياسي من صافي الدخل للمجموعة ليرتفع 9% في 2024 إلى 309 مليون دولار مقارنة بنحو 283 مليون دولار في 2023 نتيجة ارتفاع العوائد من مصادر الدخل التمويلية والاستثمارية.

وبحسب بيان المجموعة اليوم، فإن رغم ارتفاع صافي الدخل فإن أثّر ارتفاع تكلفة التمويل خلال معظم العام على مجموع الدخل التشغيلي وقلّل من الزيادة المسجلة في صافي الدخل.

وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك1.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 1% عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار.

يعود ذلك إلى ارتفاع احتياطيات تحويل العملات الأجنبية، كما بلغ مجموع الحقوق 2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع 1.97 مليار دولار كما في ديسمبر 2023.

وشهد إجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليرتفع إلى 26.19 مليار دولار بنهاية 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار في نهاية 2023، وذلك نتيجة النمو في الأنشطة التشغيلية في المجموعة.

قال عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة، "واجهت المجموعة ووحداتها المصرفية في 2024 ظروفاً وأوضاعاً بالغة في التعقيد أثارت قدراً كبيراً من عدم اليقين المحيط ببيئة أعمالها، وكان على المجموعة مواجهة تحدٍّ مضاعف بأن تحافظ على سلامة أوضاعها المالية من جهة وبأن تواصل تحقيق العوائد الجيدة من جهة أخرى.

ويأتي هذا التحسن الكبير في أداء المجموعة ليعكس ارتفاع نمو أعمال المجموعة مع التركيز على زيادة الأصول ذات الجودة العالية وتنويع المنتجات التمويلية والاستثمارية والودائع وتعظيم العوائد من هذه المنتجات والأصول.