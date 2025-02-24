ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم
10:34 ص الإثنين 24 فبراير 2025
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوما
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء ، و13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
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