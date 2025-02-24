ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوما

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء ، و13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.