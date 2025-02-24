سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الدولار في بنك البركة، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و 50.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و 50.62 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.