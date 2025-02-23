بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقرض مجموعة جهينة أكثر من مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل استراتيجي مع مجموعة جهينة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لدعم الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب بيان للبنك اليوم فإن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية بالسوق المصري، ودعم الشركات المحلية، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجاء توقيع العقد بحضور ممثلي البنك، وعلى رأسهم تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى إلى جانب فريق العمل الذي أشرف على إتمام صفقة التمويل، والذي ضم كلًا من ياسمين نصار، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات الكبرى، وأمينة طه، مديرة العلاقات بقطاع ائتمان الشركات الكبرى.

ومن جانب مجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، حضر سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد سلطان، المدير التنفيذي، و طارق علوان، رئيس القطاع المالي، بالإضافة إلى عدد من القيادات العليا بالمجموعة.

ويشمل هذا التمويل قرضًا موجهاً إلى المصانع التابعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بقيمة تتجاوز مليار جنيه موزعة على عدة مصانع بما في ذلك منتجات الألبان، العصائر والمشروبات، ومنتجات الزبادي، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مركزات عصائر الفاكهة.

كما يهدف التمويل إلى تعزيز قدرات هذه المصانع على التوسع وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر، "نحن ملتزمون بدعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال عقد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والتي لا تقتصر على توفير التمويل اللازم، بل تمتد لتشمل دعم جهود الشركات المحلية في تطوير منتجات عالية الجودة، وخلق فرص عمل، وتعزيز التصدير".

وأضاف أنه "من خلال هذه الاستثمارات، نسعى إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة."

وقال معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، " لدينا إيمان راسخ بأن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وشراكتنا مع مجموعة جهينة مثال حي على هذا التوجه، حيث نعمل معًا على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الممارسات الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة بجانب تحفيز النمو الاقتصادي خاصة في الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وسنواصل العمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في دعم الاقتصاد المصري".

وقال سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينة للصناعات الغذائية" في جهينة نؤمن بأهمية دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال التوسع في استثماراتها وتحسين سلاسل الإمداد ودعم الصناعة المحلية".