سعر الدولار يرتفع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 8 بنوك، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و 50.62جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.