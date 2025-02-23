بنك QNB يطرح حساب توفير بعائد تصاعدي يصل إلى 22.5%

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك QNB مصر حساب التوفير الجديد "كل يوم كاش" -"Everyday Cash" بالجنيه المصري الذي يمنح العملاء عائد تصاعدي يتزايد كلما ارتفع رصيد المدخرات في الحساب لتصل الفائدة إلى 22.5% سنوياً وتُضاف يومياً إلى رصيد حسابهم.

وأوضح البنك في بيانه اليوم أن هذا المنتج يمثل إضافة مبتكرة إلى باقة المنتجات المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه تلبيةً لاحتياجاتهم المالية وتمكينهم من الحصول على عوائد مجزية وتنافسية لا مثيل لها وتحقيق نمو مستدام لأموالهم.

ويُتيح حساب "كل يوم كاش" لعملاء البنك فرصة الاستفادة من عوائد يومية يتم احتسابها وفقًا لرصيد الإقفال اليومي للحساب وإضافتها يوميا بشكل منتظم، مع إمكانية الإيداع في أي يوم خلال الشهر والحصول على عائد بشكل فوري.

وتساهم هذه المزايا في انتقال العملاء إلى شرائح أعلى والاستفادة من معدلات فائدة أكبر بشروط ميسرة ودون التقيد بفترات زمنية.

كما يمنح الحساب الجديد مكافآت ونقاط ترحيبية تُضاف مباشرة إلى البطاقة الائتمانية خلال شهر فقط من فتح الحساب والتي يمكن استخدامها لاحقاً في عمليات الشراء والحصول على تخفيضات حصرية لدى مجموعة كبيرة من المحلات والعلامات التجارية.

ويمكن للعملاء الاشتراك في برنامج التأمين Salary Continuity Insurance من شركة QNB Life بأقل قسط شهري لتوفير حماية مالية إضافية، إلى جانب الاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية التي تتيح لهم متابعة حساباتهم، وإجراء العمليات المصرفية بكل أمان وسهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن إطلاق حساب "كل يوم كاش" يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، وتساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم دون أي قيود على معاملاتهم اليومية.

وأكدّ أن ريادة البنك تأتي من قدرته على تطوير خدماته ومنتجاته باستمرار لتقديم تجربة مصرفية مبتكرة مجزية للعملاء تتخطى توقعاتهم. كما يعكس الحساب الجديد جهود البنك لطرح الحلول التمويلية التي تتوافق مع تعزيز ثقافة الادخار بشكل مبتكر وتحقيق الاستدامة المالية.

ويحرص QNB مصر على طرح منتجات وخدمات ادخار واستثمار متطورة تماشياً مع التزامه بتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

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