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فيديو- المركزي يحذر من ممارسات احتيالية على عملاء البنوك

01:03 م الأحد 23 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

حذر البنك المركزي اليوم عملاء البنوك من أساليب وألاعيب المحتالين للحصول على بياناتهم الشخصية أو البنكية للسطو على حساباتهم.

وأوضح المركزي في فيديو له أبرز الممارسات الاحتيالية على عملاء البنوك ضمن جهوده لتوعية المواطنين.

وحذر المركزي العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي شخص أو عبر الروابط والتطبيقات الإلكترونية غير الموثوق فيها.

كما شدد على عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفين بالبنك للحصول على بياناتهم بحجة عملية التحديث تجنبا لوقف الحساب مؤكدا عدم اتصال البنوك بالعملاء للحصول على أي بيانات لأرقام بطاقات الدفع الخاصة بهم.

كما حذر من أي تعامل مع رسائل أو إيميلات تدعي حصوله على جائزة مالية كبيرة مشترطة دخوله على الرابط وكتابة بياناته البنكية وهو ما يؤدي وقوعه فريسة للنصب والاحتيال.

وطالب المركزي العملاء بسرعة الاتصال بالبنك التابع له في حال تلقيه أي رسائل أو مكالمات هاتفية تطلب منه البيانات الشخصية وضرورة الحفاظ على سرية البيانات.

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البنك المركزي بطاقات الدفع
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