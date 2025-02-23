بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟

كتبت- منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي ومصر الحكوميان بيع الشهادة أجل سنة ذات العائد الثابت المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي للعملاء في فروعهما اليوم، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له الخميس الماضي.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري لـ"مصراوي"، إن البنك يواصل بيع الشهادة مرتفعة العائد من خلال فروعه دون تغيير بعد قرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال 2025 يوم الخميس للمرة السابعة على التوالي عند مستوياتها التاريخية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وينفرد بنكا الأهلي ومصر بتقديم أعلى عائد على شهادات الادخار باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية بضبط سعر الصرف ومحاربة التضخم.

وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار أكثر من عام من طرحها وسط زيادة الإقبال على شرائها.

كان البنكان قررا الاستمرار في طرح الشهادة مرتفعة العائدة بعد انتهاء آجالها في 5 يناير الماضي بهدف إتاحة عائد مرتفع للعملاء والاستمرار في منح عائد مرتفع على الاستثمار في الجنيه.

ويمكن شراء الشهادة مرتفعة العائد من خلال قنوات مختلفة تتمثل في الفروع والموبايل والإنترنت البنكي وخدمة العملاء، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ولا يوجد حد أقصى للشراء.