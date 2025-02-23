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الدولار بـ50.51.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 23-2-2025 مع بداية التعاملات

04:23 ص الأحد 23 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 23-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لأسعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأحد 23-2-2025 ، وفق موقع البنك المركزي المصري وهي كالآتي:

- الدولار: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

- اليورو: 52.62 جنيه للشراء، و52.90 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: 63.53 جنيه للشراء، و63.87 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: 162.85 جنيه للشراء، و163.98 جنيه للبيع.

- الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

- الدرهم الإماراتي: 13.73 جنيه للشراء، و13.77 جنيه للبيع.

- الريال القطري: 12.81 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

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