هشام عز العرب: البنوك تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري وأثبتت قدرتها على تحمل الصدمات

كتبت- منال المصري:

وصف هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB البنوك المصرية بالعمود الفقري للاقتصاد المصري بعد أن أثبتت بلا شك قدرتها على تحمل الصدمات على مدار العقود السابقة.



ووجه نصيحة خلال مقابلة ببرنامج "حديث مع صبا" على قناة "الشرق بيزنس"، للبعض بعدم المساس بالبنوك والتعلل أنه تربح بشكل جيد فهذه الربحية يتم إنفاقها في تعزيز القاعدة الرأسمالة.



وأشار عز العرب إلى أن الوضع المالي في القطاع المصرفي مر بأوضاع مختلفة والتي أثبتت قدرة البنوك على مواجهة الضغوط بقوة.



وأكبر اختبار فيهم كان في 2008 في الأزمة الاقتصادية التي كانت تشبه العاصفة في الأسواق الخارجية لكن لم تشعر بها البنوك المصرية "لوقوفنا على أرض صلبة"، بحسب عز العرب.



أما الاختبار الثاني، بحسب عز العرب، جاء في 2011 مع الأحداث السياسية وقد خرجت منها البنوك أقوى قبل هذه الأحداث، وبعدها 2013 و2014 التي مرت بتقلبات سياسية.



وأضاف أن اليوم بعد كل الأحداث التي تمر بها مصر حاليا من تضخم وعجز في الميزان التجاري وغيره أثبتت البنوك قدرتها على مواجهة اختبارات الضغوط بقوة كبيرة.