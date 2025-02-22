رئيس بنك CIB: تواصل ممتاز بين القطاع المصرفي والرقيب خلال آخر عامين بهدف التطوير

كتبت- منال المصري:

أوضح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، عملية التواصل بين القطاع المصرفي ككل والرقيب- أي البنك المركزي- خلال آخر عامين.

وأشار هشام عز العرب، خلال مقابلة ببرنامح "حديث مع صبا" المذاع على قناة "الشرق بيزنس"، إلى إنه خلال آخر عامين شهد تواصل ممتاز بين القطاع المصرفي المصري ككل والرقيب من خلال استماع المركزي إلى أفكار البنوك واحتياجاتها وتمثيلها في بعض الأحيان في أمور تخص الأمن السيبراني وغيره.

"وفي نهاية اليوم أشعر بوجود تواصل بين الجهاز الرقابي سواء هيئة سوق المال أو البنك المركزي مع القطاع المالي لتطوير الأمور بهدف الاستمرارية" بحسب عز العرب.

وأوضح أن التطوير ليس يختص بالتكنولجيا فقط ولكن الجزء الأهم يتمثل بالعامل البشري من خلال العمل على إعادة تدوير أعمل الموظفين الذين يقومون بوظائف تكررية بالانتقال إلى وظائف آخرى فيها قيمة مضافة ليصب بالنهاية في صالح البنك والعملاء عن الوظائف التكررية ضعيفة الدخل.