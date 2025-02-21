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تراجع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

11:15 ص الجمعة 21 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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