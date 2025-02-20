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الشركة العربية للأسمنت تقترض 25 مليون يورو

02:31 م الخميس 20 فبراير 2025

الشركة العربية للأسمنت

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يقدمان حزمة تمويلية تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)مصر بهدف تسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري.

ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولي، وفق بيان البنك اليوم.

وبحسب البيان فإن هذه الحزمة التمويلية تساهم في تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا.

سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.

قال مارك ديفيس إن دعم الشركة العربية للأسمنت، يأتي بهدف تمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر.

وقال سيرجيو ألكانتاريلا إن هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة.

وأضاف أن إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعهم بالعين السخنة سيؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ.

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