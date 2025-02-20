لأول مرة.. السعودية تطلق رمزا لعملتها.. ما قصته؟

كتبت- منال المصري:

اعتمدت السعودية رمزا جديدا لعملتها الوطنية الريال السعودي بتصميم مستوحى من الخط العربي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم.

وبحسب بيان منشور على موقع البنك المركزي السعودي، فإن القرار يساهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

وأضاف أن رمز العملة الوطنية - الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية - يجسد ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم عملتنا الوطنية "ريال" بتصميم مستوحى من الخط العربي.

كما يعزز الرمز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.

مراحل تنفيذ المشروع

وبحسب المركزي السعودي، فإن المشروع مر بعدّة مراحل سعى خلالها البنك المركزي السعودي أن يكون الرمز مصممًا بأعلى المعايير الفنية المعتمدة لديه، والمطبقة عالميًا في رموز العملات المعروفة.

وتم التركيز في المرحلة الأولى على أن يمثل الرمز الهوية الوطنية للمملكة والتي تمزج بين الأصالة والحداثة؛ فاعتمد التصميم اسم العملة الوطنية "ريال" والحروف العربية؛ اعتزازًا بثقافتهم ولغتهم.

فيما اشتملت المرحلة الثانية من مراحل تصميم الرمز على عمليات تقييم وتطوير ومراجعات فنية دقيقة؛ لضمان سهولة التطبيق وقابلية التنفيذ والاستخدام في الأنظمة المالية والتجارية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي كان فيها اعتماد الرمز من المقام الكريم والإعلان عنه.

المعايير الفنية لتصميم رمز الريال السعودي

- مراعاة العناصر البصرية ومعايير البناء والهندسة.

- مراعاة العناصر الرمزية والدلالات التاريخية والثقافية.

- سهولة التطبيق والاستخدام.

- سهولة التمييز كرمز لعملة للسعودية.

- الاتساق مع رموز العملات العالمية.

تطبيق الرمز بشكل مباشر

سيتم تطبيق رمز الريال السعودي بشكل فوري ومباشر؛ على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

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