سيناريوهان.. لماذا تباينت آراء المحللين حول قرار الفائدة اليوم؟

كتبت- منال المصري:

انقسمت آراء المحللين حول قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للفائدة خلال 2025 اليوم الخميس وسط حالة عدم اليقين حول تسارع التوترات الجيوسياسية وقرارات دونالد الحمائية على التجارة الخارجية.

ويأتي اجتماع المركزي اليوم بعد أن أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أراء مع خفض الفائدة

في استطلاع أجراه مصراوي مع خبراء مصرفيين توقعوا بدء البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه اليوم بين 1% إلى 4% بدعم تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار.

كان معدل التضخم تراجع للمرة الثالثة في يناير الماضي إلى 24% مقابل 24.1% في ديسمبر بفعل تأثير سنة الأساس.

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% اليوم مع استمرار معدل التضخم في اتجاه نزولي تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.

فيما رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.

أما محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، يرى أن المركزي سيبدأ بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% بالاجتماع اليوم من أجل العمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم.

توقعات بالتثبيت

من جهة أخرى يميل بعض المحللين إلى تمهل البنك المركزي والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم بهدف مراقبة التبعات السلبية لإجراءات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على التضخم، ومراقبة تأثير شهر رمضان على التضخم.

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها اليوم في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وتتخوف الأسواق الدولية من تبعات قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض واردات الدول لأمريكا وفي المقابل فرض هذه الدول رسوم على وارادات أمريكا في تغذية التضخم على مستوى العالم.

وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

اقرأ أيضا:

بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة.. ما هي أقرب التوقعات؟

هشام عز العرب يعلق على خفض البنك التجاري سعر الفائدة على شهادات الادخار

موديز تؤكد على نظرتها المستقبلية الايجابية لمصر