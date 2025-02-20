تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و14 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس في 3 بنوك، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.







