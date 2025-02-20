موديز تؤكد على نظرتها المستقبلية الايجابية لمصر



كتبت- منال المصري:

حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية الايجابية للتصنيف الائتماني لمصر مع نفس درجة التصنيف عند caa1 بدعم تراجع ضغوط النقد الأجنبي، وتحسن المراكز الأجنبية للبلاد، وفق بيان لها اليوم.

كانت موديز رفعت في مارس الماضي عقب تحرير سعر الصرف النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية بعد أن خفضت درجة التصنيف قبل أن تبدأ في رفعها.

وصفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار واستئناف قرض صندوق النقد الدولي ساهم في رفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بفضل تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.