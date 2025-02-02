تعرف على شهادات الادخار مرتفعة العائد بالبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

يتيح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة للعملاء باعتباره ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

ويقدم البنك الأهلي شهادات الادخار للعملاء من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ولا يوجد حد أقصى لربط الشهادة ويسمح بكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي:



- الشهادة البلاتينية أجل سنة للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 23% سنويا للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.



- الشهادة "البلاتينية" ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.



- الشهادة "البلاتينية" أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.