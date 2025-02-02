بمليار.. المركزي يعلن بيع أذون خزانة بالدولار غدا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار غدا الاثنين، وفق ما أعلن عنه اليوم على موقعه الإلكتروني.

على مدار 12 عاما دابت المالية من خلال البنك المركزي على إعادة طرح 6 عطاءات أذون الخزانة أجل عام "364 يوما" مقومة بالدولار سنويا تحت ضغط الحاجة للعملة.

كما يعمل المركزي على إعادة طرح عطاءين بعملة اليورو سنويا في شهري أغسطس ونوفمبر من كل عام.

كان آخر عطاء أعاد المركزي طرحه في ديسمبر الماضي بقيمة 840 مليون دولار بسعر عائد 4.25%.