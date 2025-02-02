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بعد رسوم ترامب.. هبوط جماعي لأسعار العملات المشفرة

01:26 م الأحد 02 فبراير 2025

بيتكوين

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كتبت- منال المصري:

سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطا جماعيا خلال تعاملات اليوم، بعد قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات المكسيك وكندا والصين.

أسعار 5 عملات مشفرة وفق موقع كوين كاب ماركت:

وهبطت بيتكوين بنحو 5% خلال آخر تعاملات 7 أيام إلى 99.42 دولار.

وتراجعت "إيثريوم" بنحو 6% خلال آخر تعاملات 7 أيام مسجلة نحو 3.105 دولار.

وانخفضت "إكس أر بي" بنحو 8.21% خلال آخر 7 أيام إلى نحو 2.87 دولار.

وتراجعت دوجكوين 14.17% خلال آخر 7 أيام مسجلة نحو 0.30 دولار.

وتراجعت عملة ترامب بنحو 28% خلال تعاملات آخر 7 أيام إلى 20.96 دولار.

وجاء ها الانخفاض بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فرض سوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".

كما فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الصين بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

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