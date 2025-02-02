بعد رسوم ترامب.. هبوط جماعي لأسعار العملات المشفرة
كتبت- منال المصري:
سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطا جماعيا خلال تعاملات اليوم، بعد قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات المكسيك وكندا والصين.
أسعار 5 عملات مشفرة وفق موقع كوين كاب ماركت:
وهبطت بيتكوين بنحو 5% خلال آخر تعاملات 7 أيام إلى 99.42 دولار.
وتراجعت "إيثريوم" بنحو 6% خلال آخر تعاملات 7 أيام مسجلة نحو 3.105 دولار.
وانخفضت "إكس أر بي" بنحو 8.21% خلال آخر 7 أيام إلى نحو 2.87 دولار.
وتراجعت دوجكوين 14.17% خلال آخر 7 أيام مسجلة نحو 0.30 دولار.
وتراجعت عملة ترامب بنحو 28% خلال تعاملات آخر 7 أيام إلى 20.96 دولار.
وجاء ها الانخفاض بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فرض سوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".
كما فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الصين بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
فيديو قد يعجبك: