شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية انعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال خلال الفترة من 21-23 فبراير 2025 في شرم الشيخ، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر، بمشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية من 16 دولة عربية وأجنبية.

وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي في زمانه ومكانه يهدف إلى التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الاحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرض لها العالم وانعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية.

كما سيتم خلاله تسليط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتبيان المخاطر والتحديات الأساسية التي تواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، وفق فتوح.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش سبل تطوير إدارات مكافحة الاحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك العربية وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستجدة والطارئة.

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر:

- رؤية عامة حول استراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري.

- ⁠العملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرف عليها.

- ⁠خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال المحتملة.

- دور قطاعات الرقابة بالبنوك في مكافحة الاحتيال⁠

- تكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة⁠

- إدارة التحديات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة.

- ⁠جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والاحتيال.

- ⁠التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الاحتيال.

- ⁠عرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الاحتيال.

- ⁠ استعراض لأحدث الأنماط الاحتيالية وطرق مجابهتها والوقاية منها.

- ⁠أساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات.

- ⁠تأهيل مختلف الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستحدثة.