3 بنوك ترفع سعر بيع الريال السعودي خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

رفعت 3 بنوك سعر بيع الريال السعودي، الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.02 جنيه للشراء ، و 163.08 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال السعودي: 13.33 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.64 جنيه للشراء، و 13.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.73 جنيه للشراء ، و 133.41 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.25 جنيه للشراء ، و 71.01 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.