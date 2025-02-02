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تعرف على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك

10:31 ص الأحد 02 فبراير 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياته خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.33 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

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