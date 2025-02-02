تراجع في بنكين..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.3 جنيه للبيع.
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