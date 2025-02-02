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تراجع في بنكين..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

09:57 ص الأحد 02 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.3 جنيه للبيع.

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