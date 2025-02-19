هشام عز العرب يعلق على خفض البنك التجاري سعر الفائدة على شهادات الادخار

كتبت- منال المصري:

علق هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB على اتخاذ البنك خطوة استباقية بخفض سعر العائد 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت خلال فبراير الحالي قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب غدا الخميس.

وأشار هشام عز العرب خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" اليوم إلى أن تحرك البنك بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار يرجع إلى أن منحنى العائد في مصر أصبح مقلوب- وهو ما يعني أن العائد مرتفع على المدخرات قصيرة الأجل ومنخفض على المدخرات طويلة الأجل.

وأوضح أن العائد على الودائع قصيرة الأجل- أذون الخزانة- يتراوح بين 27% و28% و29% مقارنة بصافي العائد على الاستثمار في سندات الخزانة بعد خصم الضريبة عند 20% وهو السبب الرئيسي وراء خفض البنك لسعر الفائدة على الشهادات.

يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس لحسم قرار سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها في آخر اجتماع له بديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأكد عز العرب خلال المقابلة مع العربية أن البنك يتنافس مع البنوك الحكومية والخاصة الأخرى على الودائع، ولذلك يدفع أسعار فائدة مرتفعة تتناسب مع توجيهات البنك المركزي.

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