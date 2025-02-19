إعلان

هشام عز العرب يعلق على خفض البنك التجاري سعر الفائدة على شهادات الادخار

05:17 م الأربعاء 19 فبراير 2025

هشام عز العرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

علق هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB على اتخاذ البنك خطوة استباقية بخفض سعر العائد 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت خلال فبراير الحالي قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب غدا الخميس.

وأشار هشام عز العرب خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" اليوم إلى أن تحرك البنك بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار يرجع إلى أن منحنى العائد في مصر أصبح مقلوب- وهو ما يعني أن العائد مرتفع على المدخرات قصيرة الأجل ومنخفض على المدخرات طويلة الأجل.

وأوضح أن العائد على الودائع قصيرة الأجل- أذون الخزانة- يتراوح بين 27% و28% و29% مقارنة بصافي العائد على الاستثمار في سندات الخزانة بعد خصم الضريبة عند 20% وهو السبب الرئيسي وراء خفض البنك لسعر الفائدة على الشهادات.

يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس لحسم قرار سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها في آخر اجتماع له بديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأكد عز العرب خلال المقابلة مع العربية أن البنك يتنافس مع البنوك الحكومية والخاصة الأخرى على الودائع، ولذلك يدفع أسعار فائدة مرتفعة تتناسب مع توجيهات البنك المركزي.

اقرا أيضا:

بزيادة 86.2%.. البنك التجاري الدولي يربح 55.25 مليار جنيه خلال 2024

هشام عز العرب: نتوقع هبوط معدل التضخم إلى قرب 15% خلال أبريل ومايو المقبلين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب البنك التجاري الدولي بنك CIB خفض سعر الفائدة شهادات الادخار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025