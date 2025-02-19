هشام عز العرب: نتوقع هبوط معدل التضخم إلى قرب 15% خلال أبريل ومايو المقبلين

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، إن حسابات البنك تتوقع هبوط معدل التضخم السنوي في مصر إلى قرب 15% بحد أقصى في أبريل أو مايو المقبلين على أن يتراجع إلى 13% بنهاية العام الحالي.

وأوضح خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" اليوم، للتعليق على نتائج البنك القوية خلال 2024، أن الانخفاض المتوقع لمعدل التضخم يعني أن المركزي قد يبدأ في أبريل ومايو المقبلين باتخاذ خطوات لخفض سعر العائد الذي يسجل لديه حاليا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وللمرة الثالثة على التوالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي على مستوى مدن مصر- المستهدف من البنك المركزي- إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واستبعد هشام عز العرب خلال لقائه مع "العربية بيزنس" خفض المركزي لسعر الفائدة بنفس نسبة تراجع معدل التضخم كما حدث عند الرفع وسط تغير سياسة المركزي خلال آخر 3 سنوات بتجنب وجود هزات مفاجئة وكبيرة كما كان يحدث في الأوقات السابقة على سعر الجنيه والفائدة حيث القرارات المفاجئة تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة المخاطر بالبنوك.

ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 غدا الخميس بعد أن أبقى عليها دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أما نهاية العام الحالي، رجح عز العرب تراجع معدل التضخم السنوي في ضوء حسابات البنك إلى 13% ومن المؤكد لن يترك المركزي وقتها سعر الفائدة عند 27% وسيكون محتاج لإتاحة عائد حقيقي إيجابي على الاستثمار في الجنيه ب 3% و4% وليس 14%.

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، 86.2% خلال 2024 إلى نحو 55.26 مليار جنيه مقابل نحو 29.67 مليار جنيه قبل عام. بدعم نمو صافي الدخل من العائد

وبحسب بيان للبنك حول القوائم المالية المنشورة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 72% خلال 2024 إلى نحو 91 مليار جنيه مقابل نحو 52.93 مليار جنيه قبل عام.