المعهد المصرفي يطلق تطبيق "Mobile App " لتوفير تجربة تعلم مرنة

كتبت- منال المصري:

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI) – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري–إطلاق تطبيقًا جديدًا عبر الهواتف الذكية، ليكون إضافة جديدة لتجربة التعلم الإلكتروني.

وقال المعهد في بيان له اليوم إن التطبيق يضم مكتبة أطلق عليها "مهارات +" والتي تحتوي على أكثر من 100 دورة من البرامج الإلكترونية المتعلقة بالمهارات الفنية في مجالات العمليات المصرفية والتمويل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك برامج المهارات الشخصية والقيادية في مجالات الموارد البشرية، المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الدورات التدريبية بكل سهولة ويسر.

ويعد هذا التطبيق نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات المعهد وقد تم تنفيذه بواسطة فريق التطبيقات والتطوير بالمعهد.

ويتمكن المستخدمون من التسجيل في الدورات وسداد رسوم الدورة إلكترونيًا للتعلم في أي وقت ومن أي مكان، ولتوفير تجربة تعلم شاملة، يستطيع المستخدمون مشاركة تجاربهم من خلال تقييم الدورات التي أكملوها، وكذا الاطلاع بشكل مستمر على أحدث البرامج، وأخبار المعهد، والدورات المزمع انعقادها.

كما يساعدهم محرك البحث الفعال في العثور بسهولة على الدورات التي تتناسب مع اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم، حيث أن الدورات وتفاصيلها مُصنفة بشكل يسهل على المستخدمين استكشاف المحتوى المناسب لمتطلباتهم.

قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI)، "يأتي إطلاق هذا التطبيق كجزء من التزامنا الدائم بتعزيز العملية التدريبية التي يقدمها المعهد للمتدربين من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة ومتاحة للجميع لدعم تطوير رأس المال البشري.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن التعلم هو مفتاح التنمية الفردية والمجتمعية، ومن خلال هذا التطبيق، نسعى لتوفير تجربة تعلم متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين، مما يعزز من قدراتهم على تحقيق أهدافهم المهنية وفقًا لسرعتهم الخاصة وراحتهم.

وأشار الدكتور نصير إلى أهمية دمج التكنولوجيا في عملية التعلم ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في هذا المجال.

وأكد "في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبح التعلم عن بُعد هو الخيار الأمثل لكثير من الأفراد الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم، ويجسد تطبيق الهاتف المحمول رؤيتنا في تحقيق تكامل تام بين التعليم التقليدي والتعلم الذاتي، مما يمكن المتعلمين من الوصول إلى المعرفة والمعلومات بسهولة ويُسر"

وأكد الدكتور نصير أن ملاحظات المستخدمين حول تجربتهم مع التطبيق هي أساس عملية التحسين والتطوير المستمر التي يلتزم بها المعهد لضمان أفضل تجربة تعلم ممكنة."