بزيادة 86.2%.. البنك التجاري الدولي يربح 55.25 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، 86.2% خلال 2024 إلى نحو 55.26 مليار جنيه مقابل نحو 29.67 مليار جنيه قبل عام.

وبحسب بيان للبنك حول القوائم المالية المنشورة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 72% خلال 2024 إلى نحو 91 مليار جنيه مقابل نحو 52.93 مليار جنيه قبل عام.

فيما زاد الدخل من الأتعاب والعمولات 30.2% خلال 2024 إلى نحو 7.1 مليار جنيه مقابل نحو 5.44 مليار جنيه قبل عام.

وبحسب البيانات المالية للبنك، فإن رصيد محفظة قروض العملاء زاد 46.1% خلال 2024 إلى نحو 243.54 مليار جنيه مقابل نحو 234.98 مليار جنيه قبل عام.

ونما رصيد محفظة ودائع العملاء 43.6% خلال 2024 إلى نحو 972.59 مليار جنيه مقابل نحو 677.24 مليار جنيه قبل عام.

وقفز إجمالي الأصول التابعة للبنك 45.5% خلال 2024 إلى نحو 1.21 تريليون جنيه مقابل نحو 834.866 مليار جنيه قبل عام.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي 30.431 مليار جنيه حتى نهاية الميزانية في 2024.