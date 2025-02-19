سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.72 جنيه للبيع.