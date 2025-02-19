سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.72 جنيه للبيع.
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