أستاذ تمويل يكشف سيناريوهات اجتماع "المركزي" بشأن سعر الفائدة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن السيناريوهات المحتملة لاجتماع البنك المركزي المقبل، والذي سيناقش مصير سعر الفائدة.

وأوضح باغة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة", أن هناك احتمالين رئيسيين أمام البنك المركزي في هذا الاجتماع؛ الاحتمال الأول هو تثبيت سعر الفائدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الإقبال على المشتريات استعدادًا لشهر رمضان".

وأضاف: "أما الاحتمال الثاني، فهو خفض سعر الفائدة، والذي قد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس كحد أقصى".

وأشار باغة إلى أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعًا طفيفًا بسبب زيادة الطلب قبل شهر رمضان، على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من التضخم.

وأكد أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب القرارات الاقتصادية الأمريكية، قد تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم عالميًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصفته رجل أعمال، يدفع نحو تخفيض أسعار الفائدة، ما قد يزيد الضغوط التضخمية على مستوى العالم.

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