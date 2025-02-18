بنوك مصر تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من فوري

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، بهدف تعزيز الشمول المالي وتكثيف الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية لخدمة شرائح واسعة من المجتمع.



وبحسب بيان مشترك، فإن الخدمة الجديدة تتيح لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الالكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة.

وتمثل هذه الخدمة الجديدة امتداداً لدور فوري الرائد في سوق التكنولوجيا المالية، فبفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء الآن إجراء معاملات السحب والإيداع بشكل آمن وفعال، وذلك بحد أقصى قدره 4000 جنيه لكل عملية، من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع انحاء البلاد وفروع فوري بلس مما يجعل الوصول إليها سهلاً ومتاحًا للعملاء في جميع أنحاء مصر.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في مصر، من خلال إتاحة حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي.

ويستفيد العملاء الأفراد من هذه الشراكة، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز الاستثمار.

قال طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري - الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري إن الشراكة مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EB، في إطلاق هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في جهودنا المستمرة لدفع التحول الرقمي في البلاد وبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا.

وقال محمد شوقي نائب مدير عام القطاع التجاري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، إن شركة بنوك مصر EBC تدعم الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية في سبيل إتاحة معاملات مالية أكثر سهولة وفعالية.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدا على التزامنا بالابتكار وتقديم حلول دفع متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتمنحهم بدائل عديدة لمعاملات الدفع الرقمية.

وتتوفر خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية حالياً في جميع فروع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر توسيع نطاقها قريباً لتشمل جميع نقاط البيع التابعة لشبكة فوري بما في ذلك التوزيع بالتجزئة، مما سيوفر إمكانية الوصول إلى الخدمة بشكل أوسع وأكثر انتشارًا.