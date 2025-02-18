أحمد منصور عضو مجلس إدارة تنفيذي بالتجاري وفا بنك إيجيبت

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري وفا بنك إيجيبت تعيين الدكتورأحمد عادل منصور مساعد العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة تنفيذي في التجاري وفا بنك إيجيبت الذي ليده خبرة بكثر من 23 عاما بالقطاع المصرفي المصري.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن هذا التعيين جاء نظرًا لخبراته في القطاع المصرفي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي واستراتيجيات نمو الأعمال، حيث ساهم بشكل ملحوظ في دفع الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في مختلف المناصب التي شغلها.

ويأتي هذا التعيين أيضا في إطار تعزيز جهود البنك في مجالات الابتكار والتحول الرقمي ودعم استراتيجية النمو المستدام، مما يعكس التوجه المستقبلي للمؤسسة نحو التطوير والتحديث المستمر.

ويحمل د. منصور شهادة الدكتوراه في التكنولوجيا المالية ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة المالية والبنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ البرامج الرقمية.