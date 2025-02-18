انخفاض الدينار البحريني..أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، بينما استقرت أسعار 3 عملات عربية، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.03 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 164.39 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرش.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و 13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء ، و134.38 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.77 جنيه للشراء بتراحع 3 قروش، و 71.35 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.15 للشراء و 36.21 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة