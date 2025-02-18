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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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