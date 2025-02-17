18 مصرية في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالمنطقة.. تعرف عليهن

كتبت- منال المصري:

دخلت 18 سيدة أعمال مصرية قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط خلال 2025 التي تقودة أهم الشركات والبنوك في المنطقة وشمال أفريقيا.

وتضم قائمة مجلة فوربس البريطانية "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، من 32 قطاعًا و29 جنسية.

ويهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ 25 سيدة، يليه قطاعا الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا بـ9 سيدات لكل منهما، بينما يضم قطاع ارأس المال المخاطر 5 سيدات.

وتحتضن الإمارات 46 سيدة، تليها مصر بـ 18 سيدة، ثم السعودية بـ9 سيدات.

أهم التفاصيل حول 18 سيدة أعمال مصرية في قائمة فوربس 2025:

1-داليا خورشيد

المنصب: الرئيسة التنفيذية والعضوة المنتدبة لشركة بلتون القابضة.

جاءت في المركز الأول على مستوى سيدات مصر والـ12 على مستوى القائمة ككل.

تولّت خورشيد منصبها الحالي في 2022، وفي أول 9 أشهر من 2024.

وقد أسست خورشيد سابقًا شركة مسار للاستشارات المالية، وإيجل كابيتال للاستثمارات المالية.

كذلك شغلت سابقًا منصب وزيرة الاستثمار في مصر، وهي عضوة في مجلسي إدارة مجموعة البركة، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).

2- سهى التركي

المنصب: نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

جاءت في المركز الثاني على مستوى قائمة مصر وفي المركز 15 على مستوى القائمة ككل.

انضمت التركي إلى البنك الأهلي المصري بوصفها نائبة للرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في سبتمبر 2024.

وتتمتع التركي بخبرة تزيد عن 25 عامًا في القطاع المصرفي، كما شغلت سابقًا منصب نائبة الرئيس والمدير المالي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيسة مجموعة الشؤون المالية في بنك القاهرة.

3-هند الشربيني

المنصب: الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة التشخيص المتكاملة القابضة.

جاءت في المركزي الثالث على مستوى مصر والـ42 على مستوى القائمة ككل.

عُيّنت الشربيني في منصب الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة في 2012، وقبل ذلك شغلت منصب الرئيسة التنفيذية لمعامل المختبر منذ 2004.

وتعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة مزودًا لخدمات التشخيص، ولديها شبكة تضم 608 فروع في مصر والأردن ونيجيريا والسودان والسعودية، حتى سبتمبر 2024.

4- منى ذو الفقار

المنصب: الشريكة المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة تنفيذي، رئيسة مجلس الإدارة لمجموعة إي أف جي القابضة.

جاءت في المركزي الرابع على متسوى مصر وفي المركز الـ48 على مستوى القائمة.

تعمل ذو الفقار كمحامية ممارسة، وهي متخصصة في عمليات إعادة الهيكلة الكبرى، وتمويل المشاريع، وصفقات الاندماج، والاستحواذ.

كما قادت عملية تمويل الرهن العقاري للطائرات التجارية لشركة مصر للطيران في 1989.

وأشرفت على أول 3 صفقات لبناء محطات الطاقة بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية في مصر لعامي 1998 و2002، والإدراج المزدوج لشركة أوراسكوم كونستراكشون في بورصتي ناسداك دبي والبورصة المصرية في عام 2015.

كما شاركت في تأسيس شركة ذو الفقار وشركاؤها للاستشارات القانونية والمحاماة في عام 2009، فيما ترأس مجموعة إي اف چي القابضة منذ عام 2008.

5- داليا وهبة

المنصب: الرئيسة التنفيذية لشركة حسن علام للمرافق.

جاءت في المركزي الخامس على مستوى مصر والـ49 على مستوى القائمة.

انضمت وهبة إلى شركة حسن علام للمرافق، الذراع الاستثماري والتطويري لمجموعة حسن علام القابضة، في 2021، وتولت منصبها الحالي في 2023.

في حين لدى وهبة خبرة عمرها 26 عامًا في القطاع، وقبل انضمامها إلى حسن علام للمرافق، عملت سابقًا بمنصب مديرة أولى لدى مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

6- ميريت السيد

المنصب: الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية، لمجموعة حسن علام القابضة.

جاءت في المركز السادس على مستوى مصر والـ50 على مستوى القائمة ككل.

تشغل السيد منصبها الحالي كرئيسة تنفيذية للشؤون التجارية في شركة حسن علام القابضة منذ عام 2018.

وعينت رئيسة تنفيذية لشركة ليجاسي (Legacy) إحدى شركات مجموعة حسن علام القابضة، المسؤولة عن تشغيل المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2022.

وفي مارس 2024، قادت السيد عملية إنشاء المقر الإقليمي لشركة حسن علام القابضة في الرياض.

7- إلهام محفوظ

المنصب: الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي.

جاءت في المركزي السابع على مستوى مصر والـ54 على مستوى القائمة ككل.

تولت محفوظ منصبها الحالي في 2014.

ومنذ انضمامها للبنك في عام 2000، شغلت محفوظ العديد من المناصب التنفيذية العليا، منها المديرة العامة في فرع نيويورك.

8- هدى منصور

المنصب: الرئيسة التنفيذية للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا لـIFS.

جاءت في المركز الثامن على مستوى مصر والـ62 على مستوى القائمة ككل.

انضمت منصور إلى (IFS) للإشراف على عملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا في سبتمبر 2023.

وعملت سابقًا في شركات برمجيات عالمية، مثل (SAP) و(Oracle) و(Microsoft).

في يناير 2024، تم تعيينها لعضوية مجلس إدارة مستقلة غير تنفيذية لشركة سنتامين، وهي شركة تعدين الذهب التي تدير منجم السكري في مصر.

وكذلك عينت عضوة في المجلس القومي للمرأة بمصر في نوفمبر 2024، بموجب قرار جمهوري.

9- ميرنا عارف

المنصب: الرئيسة التنفيذية لشركة مايكروسوفت- مصر.

جاءت في المركز التاسع على مستوى القائمة والـ66 على مستوى القائمة ككل.

انضمت عارف إلى مايكروسوفت عام 2019 بوصفها رئيسة تنفيذية لمجموعة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تولت مهمة قيادة الأعمال الاستراتيجية والتنفيذية الخاصة بمحفظة مايكروسوفت (Surface) في المنطقة ثم تولت منصبها الحالي في عام 2020.

وقد قادت مبادرات الذكاء الصناعي في أنحاء مصر جميعها، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة.

10- داليا إبراهيم

المنصب: رئيسة مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر.

جاءت في المركز الـ10 على مستوى مصر والـ 73 على مستوى القائمة ككل.

انضمت إبراهيم إلى نهضة مصر للنشر في 1994، وتولت منصبها الحالي في 2011.

وفي نوفمبر 2024، انضمت إبراهيم بقرار من مجلس الوزراء إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ولجنة القيادة بالمجلس القومي للمرأة في مصر.

11- رشا الأزهري

المنصب: نائبة رئيس الشركة للقطاع المالي لشركة فودافون مصر.

جاءت في المركز الـ11 على مستوى مصر والـ79 على مستوى القائمة ككل.

انضمت الأزهري إلى ڤودافون مصر 2003، وتولت منصبها الحالي في 2017.

في حين تولت الأزهري مناصب قيادية مختلفة في ڤودافون قطر، قبل انضمامها إلى ڤودافون مصر، حيث ترأست إدارة التسعير التجاري، وإدارة الاستراتيجية للشركة.

12- عبير لهيطة

المنصب: العضوة المنتدبة لشركة " ايجيترانس" للخدمات اللوجيستية.

جاءت في المركز الـ12 على مستوى مصر والـ82 على مستوى القائمة ككل.

انضمت لهيطه إلى الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) 1996 كرئيسة قسم تطوير البرمجيات، وتولت منصبها الحالي عام 2015.

وتشغل لهيطة أيضًا منصب نائبة رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيسة مشاركة للجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة التجارة الأميركية في مصر، وعضوة في مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

13- باكينام كفافي

المنصب: الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية.

جاءت في المركز الـ13 على مستوى مصر والـ85 على مستوى القائمة ككل.

انضمت كفافي إلى شركة طاقة عربية فور تأسيسها في 2006، وتولت منصبها الحالي في عام 2013.

في حين شغلت سابقًا منصب المديرة التنفيذية للاستراتيجية والاستثمار في شركة طاقة عربية، ونائبة رئيس قطاع الخدمات المالية المصرفية الاستثمارية في بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس.

14- غادة قنديل

المنصب: المديرة العامة لبنك أوف نيويورك ميلانو.

جاءت في المركز الـ14 على مستوى مصر والـ86 على مستوى القائمة ككل.

تشغل قنديل منصبها الحالي منذ 2022، كما تشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة شركة طاقة عربية.

وقد تولت قنديل سابقًا منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري لمدة 17 عامًا.

كما شغلت أيضًا عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة، وعضوية المجلس الاستشاري لمجموعة كيان.

15- هبة قرة

المنصب: نائب رئيس مجلس إدارة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار.

جاءت في المركز الـ15 على مستوى مصر والـ96 على مستوى القائمة ككل.

تشغل قرة منصبها الحالي منذ 2020، وتضم وتدير قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار تحت مظلتها شركتي قرة إنرجي، وقرة أجري.

تشغل قرة أيضًا عضوية مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، ونائبة رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين.

16- أمنية قلج

المنصب: نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لمجموعة النعيم القابضة للاستثمارات.

جاءت في المركز الـ 16 على مستوى مصر والـ97 على مستوى القائمة ككل.

انضمت قلج إلى مجموعة النعيم القابضة للاستثمارات في عام 2010، وتولت منصب نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2019.

وقبل الانضمام إلى المجموعة، شغلت قلج منصب المديرة الإدارية لشركة (Viveris Mashrek) وتولت منصب الشريكة والمديرة لشركة (Haykala Investment Management).

17- عبير صالح

المنصب: عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي- حياة.

جاءت في المركز قبل الأخير على مستوى مصر والـ98 على مستوى القائمة ككل.

تشغل صالح منصبها الحالي منذ عام 2022.

وقبل ذلك شغلت منصب العضوة المنتدبة لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر.

كما شغلت سابقًا مناصب قيادية أخرى في بوبا إيجيبت للتأمين والبنك التجاري الدولي (CIB) والمؤسسة العربية المصرفية المعروفة حاليًا ببنك (ABC) وغيرها.

18- أهِلَة الصبّان

المنصب: الشريكة المؤسسة ونائبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة " Exits MENA".

جاءت في المركز الأخير على مستوى مصر والقائمة ككل.

شاركت الصبّان في تأسيس (Exits MENA) عام 2022، وهي منصة متخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية.