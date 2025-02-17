أرباح بنك saib ترتفع بشكل طفيف 10% خلال 2024 إلى 34.32 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" بشكل طفيف بنحو 10% خلال 2024 إلى 34.32 مليون دولار مقابل نحو 31.15 مليون دولار قبل عام، وفق نتائج أعمال البنك المنشورة على البورصة المصرية.

وتراجع صافي الدخل من العائد بنحو 2.8% خلال 2024 إلى نحو 139.45 مليون دولار مقابل نحو 134.48 مليون دولار قبل عام.

فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 17.1% خلال 2024 إلى نحو 20.89 مليون دولار مقابل بنحو 17.83 مليون دولار قبل عام.

وبحسب بيانات البنك، فإن رصيد قروض وتسهيلات العملاء تراجع 13.4% خلال 2024 إلى نحو 1.213 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار قبل عام.

وانخفض رصيد إجمالي محفظة ودائع العملاء بنحو 16% خلال 2024 إلى 2.310 مليار دولار مقابل نحو 2.756 مليار دولار قبل عام وفق بيانات البنك.

وتراجع إجمالي أصول البنك بنحو 15% خلال 2024 إلى نحو 2.95 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل نحو 3.48 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات البنك.

وبنك saib يعد من ضمن البنوك القليلة العاملة في مصر التي تعتمد إغلاق ميزانيتها بالدولار ووسط مرونة سعر صرف الجنيه تتأثر أعمال البنك بشكل مباشر بفعل انخفاض أو ارتفاع الجنيه عند تحويل الميزانية إلى دولار.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تراجع سعر الجنيه بنحو1.5% مقابل الدولار ليتخطى الدولار نحو 51 جنيها قبل أن يتراجع تحت هذا المستوى قليلا بنهاية ديسمبر الماضي.