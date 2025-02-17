انخفاض الدينار البحريني..أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار عملتين عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، بينما استقرت أسعار 3 عملات عربية، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.10 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و 164.39 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.75 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و134.43 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء ، و 13.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.80 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 71.41 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.10 للشراء و 36.17 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة