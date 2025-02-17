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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات الاثنين

10:26 ص الإثنين 17 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين في 3 بنوك، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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