تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين في 3 بنوك، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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