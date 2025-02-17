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الدولار بـ50.62.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-2-2025

05:17 ص الإثنين 17 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

ورهن مصرفيون استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، موضحين أن أي أن قلاقل بالمنطقة تنعكس مباشرة على سعر صرف الجنيه.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الدولار الأمريكي 50 جنيها 62 قرش.

- سعر اليورو EUR بلغ 53 جنيها و09 قروش.

- سعر الريال السعودي SAR بلغ 13 جنيها و5 قروش.

- سعر الدرهم الإماراتي AED بلغ 13 جنيها و78 قرش.

- سعر الدينار البحريني BHD بلغ 134 جنيه و64 قرش.

- سعر الفرنك السويسري CHF بلغ 56 جنيها و26 قرش.

- سعر الجنية الإسترليني GBP بلغ 63 جنيها و72 قرش.

- سعر الدينار الأردني JOD بلغ 71 جنيها و4 قروش.

- سعر الدينار الكويتي KWD بلغ 164 جنيه و11 قرشا.

- سعر الريال العماني OMR بلغ 131 جنيها و67 قرشا.

- سعر الريال القطري QAR بلغ 13 جنيها و91 قرشا.

يذكر أن عملات الدول العربية تعد الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول فيما يتعلق بعملية الأسعار لمعرفة سعر العملة بالتزامن مع أخر تحديث لها.

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