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صندوق النقد: ملتزمون ببرنامج مصر بغض النظر عن أي ضغوط خارجية

06:30 م الأحد 16 فبراير 2025

كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي

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وكالات:

أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التزام الصندوق ببرنامجه مع مصر بغض النظر عن أي ضغوط خارجية ممكنة، وفق ما نشرته "الشرق".

وأوضحت أن صندوق النقد ملتزم ببرنامجه مع مصر الذي يقوم على الإصلاحات ويبقى الاقتصاد أولية لنا.

وأضافت خلال مقابلة على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد في السعودية، وفق "الشرق"، "نحترم القرارات الجريئة التي تتخدها مصر بشأن سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، وكلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب كلما أصبح مركزها أقوى".

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

وتترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار من القرض، وفق ما قالته جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق في وقت سابق.

في أبريل وأغسطس الماضيين تلقت مصر نحو 1.64 مليار دولار على دفعتين بعد اعتماد أول 3 مراجعات على البرنامج.

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