سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 6 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 3 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.71 جنيه للبيع.