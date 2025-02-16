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سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

03:34 م الأحد 16 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 6 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 3 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.71 جنيه للبيع.

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