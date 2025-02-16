صرف رواتب شهر فبراير الحالي خلال أيام

كتبت- منال المصري:

تقترب وزارة المالية من صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير الجالي خلال الأسبوع المقبل وإيداعها في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويتم صرف رواتب شهر فبراير الجاري من يوم 23 بالشهر الجالي، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.