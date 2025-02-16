تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك مصر، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.71 جنيه للبيع.
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