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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

09:55 ص الأحد 16 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك مصر، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.71 جنيه للبيع.

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